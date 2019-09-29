Раскрыт смысл извинений чеченцев перед Рамзаном Кадыровым

Рамзан Кадыров набирает политические очки благодаря заявлениям извиняющихся перед ним чеченцев, считает политолог Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политический вес главы Чечни Рамзана Кадырова может увеличиться благодаря тому, что он требует от жителей республики извиняться за нарушение местных традиций. Такое мнение высказал президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

«Власти знают, что не все чеченцы принимают такое поведение, что осуждают это (…) Это была хорошая для них возможность заработать себе политические очки. Особенно чеченцам важны свадебные традиции. Когда дочь или сестру выдают замуж и когда ее забирают из дома, проводы производят исключительно женщины. Отцу ни в коем случае нельзя принимать участие в проводах своей дочери», — отметил он в разговоре с журналистами издания «Кавказский узел». Таким образом, Кутаев косвенно намекнул на то, что все скандалы с извинения чеченцев перед Кадыровым могут быть выгодны руководителю региона.

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с представителями министерств и ведомств республики показал видео, на котором взрослый мужчина находится на свадьбе рядом с невестой. Кадыров раскритиковал его поведение, отметив, что не позволит пренебрегать чеченскими традициями. Позже житель опубликовал видео с извинениями. В разговоре с корреспондентом «URA.RU» чеченец заявил, что готов извиниться перед главой республики еще раз, если это потребуется.