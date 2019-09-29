Дана Борисова рассказала, что употребляет российская вип-тусовка

Дане Борисовой удалось преодолеть пагубную привычку Фото: Instagram, danaborisova_official

Употребление запрещенных веществ не является чем-то необычным для отечественной звездной тусовки. Об этом «URA.RU» рассказала телеведущая и светская львица Дана Борисова, комментируя задержание с наркотиками актрисы сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой.

«Сейчас употребляют различные соли — амфетамин и мефедрон», — рассказала Борисова, отметив, что наркотики являются «общей бедой». Она также призналась, что, в свое время, к сожалению, не прошла мимо, но затем ей удалось преодолеть пагубную привычку. «Сейчас делаю собственную программу на эту тему и помогаю людям в различных центрах», — поделилась телеведущая.

Ранее звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева попалась полиции с кокаином в нижнем белье. «Я сама была в аналогичной ситуации, только меня задержали за алкоголь. Ну, что могу сказать — прискорбно», — заключила Борисова.