Коллега актрисы из «Счастливы вместе» рассказала, употребляла ли та наркотики на съемках

Актриса Наталья Бочкарева, известная по роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», ни разу не была замечена с запрещенными веществами на съемочной площадке. Об этом корреспонденту «URA.RU» рассказала ее коллега по съемкам в сериале актриса Дарья Сагалова, сыгравшая Свету Букину.
«Видео с задержанием [актрисы Натальи Бочкаревой сотрудниками полиции] я не смотрела, новость об этом слышала. Когда мы работали вместе [на съемках сериала „Счастливы вместе“], я никогда ничего за ней не замечала, при себе у нее никогда ничего не было. Мне кажется, толкнуть ее на употребление наркотиков ничего не могло», — сообщила «URA.RU» Дарья Сагалова. Также, по словам актрисы, в своем окружении она никогда не замечала коллег, кто мог бы употреблять запрещенные препараты.
Ранее в сети появилось видео задержания актрисы Натальи Бочкаревой, у которой при себе был найден кокаин, передает