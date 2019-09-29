Коллега актрисы из «Счастливы вместе» рассказала, употребляла ли та наркотики на съемках

© Служба новостей «URA.RU»
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Актриса Дарья Сагалова никогда не замечала в своем окружении коллег, употребляющих наркотикиФото: страница Дарьи Сагаловой в Instagram, @dariasagalova

Актриса Наталья Бочкарева, известная по роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», ни разу не была замечена с запрещенными веществами на съемочной площадке. Об этом корреспонденту «URA.RU» рассказала ее коллега по съемкам в сериале актриса Дарья Сагалова, сыгравшая Свету Букину.

«Видео с задержанием [актрисы Натальи Бочкаревой сотрудниками полиции] я не смотрела, новость об этом слышала. Когда мы работали вместе [на съемках сериала „Счастливы вместе“], я никогда ничего за ней не замечала, при себе у нее никогда ничего не было. Мне кажется, толкнуть ее на употребление наркотиков ничего не могло», — сообщила «URA.RU» Дарья Сагалова. Также, по словам актрисы, в своем окружении она никогда не замечала коллег, кто мог бы употреблять запрещенные препараты.

Ранее в сети появилось видео задержания актрисы Натальи Бочкаревой, у которой при себе был найден кокаин, передает RNS. В беседе с «URA.RU» Наталья Бочкарева назвала эту новость ложью.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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