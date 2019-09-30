Стрелков призвал вспомнить о погибающих в Сирии российских гражданах

Экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков недоволен тем, что в Сирии постоянно гибнут российские военные и наемники. Об этом он заявил, комментируя намерение властей Сирии выгнать из страны все незаконно присутствующие там иностранные войска.
«Если Вы не отзовётесь — Мы напишем в „Спортлото“! И это единственное, что могут сделать в Дамаске после 4-летнего участия РФ в местной гражданской войне, которая уже несколько раз „закончена“… И где продолжают (время от времени, но довольно регулярно) погибать граждане РФ», — написал Стрелков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что власти Сирии требуют вывода всех иностранных войск со своей территории. Об этом на Генассамблее ООН заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем. Муаллем в своей речи отметил, что Соединенные Штаты и Турция сохраняют незаконное военное присутствие на севере страны.
До этого глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о том, что гражданская война в Сирии окончательно завершена. Министр подчеркнул, что Россия выступает за восстановление территориально целостной Сирии.
Воздушно-космические силы РФ начали операцию в Сирии 30 сентября 2015 года по приказу, отданному президентом Владимиром Путиным.