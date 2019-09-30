Жители уральских регионов в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни не попали даже в топ-50.
Опубликованное РИА «Новости» исследование построено на совокупности различных показателей, которые характеризуют здоровый образ жизни людей. При расчетах авторы учитывали долю населения, занимающуюся спортом, потребления алкоголя и табака, количество преступлений, совершенных в нетрезвом виде, смертность от отравления алкоголем, а также доля людей, работающих на предприятиях с опасными условиями труда. На основе всех этих факторов региону выставлялась оценка от 1 до 100 баллов.
Лидерами рейтинга стали Республика Дагестан с результатом 91,81 балла, Чеченская Республика — 89,82, а также Кабардино-Балкария — 80,53. Первую пятерку замкнули Республика Адыгея и Краснодарский край — 75,7 и 79,6 баллов соответственно.
Москва оказалась на 31-й строчке с результатом 68,6 балла. Что касается уральских регионов, наиболее высокая позиция у Югры. Она оказалась на 54 месте (60,2). Следом, на 55-м месте, идет Тюменская область (61,7). На 57-й строчке оказалась Свердловская область (60,6), на 62-й — Пермский край (56,8), на 67-й — Челябинская область (56,6). Ямал занял 74 место с оценкой в 53,7.