На Ямале раскритиковали рейтинг, в котором провалились уральцы

На Ямале считают.что в рейтинге не учли более важные критерии оценки жизни населения Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Рейтинг регионов России по степени приверженности населения здоровому образу жизни составлен не верно и не может отображать реальную ситуацию. Таким мнением поделился с «URA.RU» главный врач Ямальского центра медицинской профилактики Сергей Токарев после того, как ЯНАО занял последнее место среди всех субъектов УрФО.

Исследование РИА «Новости» было построено на совокупности различных показателей, которые характеризуют здоровый образ жизни людей. Так, эксперты проанализировали долю населения, занимающегося физкультурой, употребляющего табак, алкоголь, долю занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда, передает « Федеральное агентство новостей ». В итоге в списке уральские регионы не попали даже в топ-50, а Ямал — занял 74 место.

Токарев в беседе с «URA.RU» отметил, что перечисленные в рейтинге показатели не отражают истинной картины приверженности населения к ЗОЖ. «В данном рейтинге не учтены ключевые показатели федерального проекта „Укрепление общественного здоровья“, например, показатель обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни. Более того, получения объективной картины потребления алкоголя и табака необходимо проведение одномоментных и проспективных эпидемиологических исследований во всех субъектах РФ в одно и тоже время и самое важное — по единой методике формирования выборки», — объяснил эксперт.

Также он уточнил, что не может согласиться с показателем «доля людей, работающих на предприятиях с опасными условиями труда». «Для нашего региона, как и других арктических зон, характерна работа вахтовым методом в экстремальных, вредных условиях, но это не означает, что эти люди в свободное от работы время не могут поддерживать здоровый и активный образ жизни», — завершил Токарев.