Свердловская элита изучила подноготную новых лиц генконсульства США в Екатеринбурге

Сторроу и Эванс представят сегодня в Синара Центре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В преддверии первого официального приема нового генконсульства США в Екатеринбурге, который пройдет 30 октября в «Синара Центре», свердловская политическая элита изучает биографии новых дипломатов, сообщили «URA.RU» сразу несколько источников в правительстве региона.

На официальном сайте дипмиссии сегодня можно найти краткую справку только по назначенной руководителем в сентябре 2019 года Эми Сторроу. Ранее Сторроу работала в бюро по вопросам образования и культуры Госдепартамента США, где возглавляла отдел работы с выпускниками обменных программ. До дипломатической работы она она была редактором, преподавала, писала книги. За пределами США Сторроу работала в Латвии, Северной Македонии и Мексике. У нового генконсула степень бакалавра Джорджтаунского университета, степени магистров Университета Джонса Хопкинса и Хьюстонского университета.

Помимо генконсула на приеме будет представлен и новый консул по вопросам политики и экономики Хайди Бартлетт Эванс. Ранее о ее карьере информации не было. Эванс — уроженка Алабамы, имеет степень бакалавра Сэмфордского университета (Бирмингем), получила диплом юриста в Алабамском Университете. С 2002 года она работала в посольствах и консульствах США в Литве, Южной Корее и Бразилии, занимала пост главного специалиста по вопросам политики в Совете НАТО-Россия в представительстве США при НАТО в Вашингтоне и Брюсселе. В Госдепартаменте США в Вашингтоне Эванс работала в Бюро по делам международных организаций, где координировала вопросы противодействия пиратству с Советом Безопасности ООН, и в Бюро по европейским и евразийским делам — ведущим специалистом в отделе Грузии.