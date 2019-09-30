Автобус с югорчанами попал в смертельное ДТП на Южном Урале

Рейсовый автобус, следовавший из Сургута в Орск, попал в ДТП
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с автобусом в Челябинской области на трассе «Черноречье — Бреды». Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
«30 сентября в пять часов утра на 17 километре автодороги „Черноречье — Бреды“ водитель 1985 года рождения, управляя автобусом „ГАЗ“ выехал на встречную полосу (выезд разрешен), и столкнулся с грузовой автомашиной, после чего оба транспортных средства опрокинулись», — рассказали в Госавтоинспекции.
Автобус с пятью пассажирами следовал из Сургута в Орск. Пассажир автобуса 1982 года рождения скончался, остальные 4 пассажира получили телесные повреждения.