Автобус с югорчанами попал в смертельное ДТП на Южном Урале

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Визит врио губернатора Вадима Шумкова в Петуховский район. Курган, скорая помощь, машина скорой помощи
Рейсовый автобус, следовавший из Сургута в Орск, попал в ДТПФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с автобусом в Челябинской области на трассе «Черноречье — Бреды». Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

«30 сентября в пять часов утра на 17 километре автодороги „Черноречье — Бреды“ водитель 1985 года рождения, управляя автобусом „ГАЗ“ выехал на встречную полосу (выезд разрешен), и столкнулся с грузовой автомашиной, после чего оба транспортных средства опрокинулись», — рассказали в Госавтоинспекции.

Автобус с пятью пассажирами следовал из Сургута в Орск. Пассажир автобуса 1982 года рождения скончался, остальные 4 пассажира получили телесные повреждения.

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