Экс-глава госпредприятия на Ямале, обвиненный в мошенничестве, не смог отсудить деньги у властей

Экс-командир Ямальской военизированной противофонтанной части Эдуард Цюняк, уволенный после обвинения в мошенничестве на 4,6 млн рублей, не смог через суд взыскать компенсацию с предприятия. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе Новоуренгойского городского суда.
Цюняк подал иск к окружной военизированной противофонтанной части и департаменту имущественных отношений ЯНАО (учредитель предприятия, — прим. ред.). Он требовал выплатить ему почти полумиллионную компенсацию (200 тысяч из них — компенсация морального вреда) и признать его увольнение незаконным, так как его вина в хищениях бюджетных денег на тот момент не была доказана судом.
В суде корреспонденту «URA.RU» сообщили, что исковые требования были частично удовлетворены. «Признали [незаконным] часть приказа департамента об увольнении и изменили формулировку увольнения Эдуарда Емельяновича [Цюняка], исключив из приказа основание увольнения по статье 81 часть 7.1 Трудового Кодекса РФ. Остальные исковые требования оставить без удовлетворения», — уточнили в суде.
Данная статья в Трудовом кодексе России содержит часть 7.1 — «Непредставление или представление неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
Командир госпредприятия Эдуард Цюняк сейчас находится под следствием. Его подозревают в мошенничестве и крупной растрате. По версии следователей, он похитил с предприятия около 4,6 миллиона рублей. О нарушениях стало известно после проверки в части, которую инициировал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.