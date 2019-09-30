Ямалец стал заместителем липецкого губернатора

Бывший управляющий делами правительства ЯНАО Александр Рябченко назначен заместителем губернатора Липецкой области. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе правительства региона Центрального федерального округа (ЦФО).
«Он будет курировать деятельность управления организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления администрации Липецкой области, работу региональных управлений физической культуры и спорта, ЗАГС и архивов, административных органов и ряд других направлений», — говорится в сообщении.
2 октября 2018 года врио губернатора Липецкой области был назначен Игорь Артамонов. В Единый день голосования (8 сентября 2019 года) с результатом 67,29% он одержал победу. Пост замгубернатора по внутренней политике до 30 сентября оставался вакантным.
С ноября 2018 года до назначения Рябченко занимал пост управляющего делами правительства Ямала. На данный момент пока неизвестно, кто займет его место. Ранее (с 2009 по 2015 годы) он занимал ряд должностей в аппарате губернатора Ямала, в том числе работал помощником губернатора. В 2015—2017 годы занимал пост гендиректора гостиничного комплекса «Ямальский». Затем до 2018 года руководил государственным унитарным предприятием «Ямалгосснаб».