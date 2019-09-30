Слуцкий: Госдума готовит ответ на новые санкции США

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Во второй день после пленарного заседания. Санкт-Петербург, слуцкий леонид
По словам Леонида Слуцкого, о конкретных шагах Москвы говорить пока раноФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Госдума рассмотрит варианты ответных действий после расширения Минфином США санкционного списка, связанного с предполагаемым вмешательством России в президентские выборы. Об этом «URA.RU» рассказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«[Ответные действия] в процессе рассмотрения», — заявил Слуцкий. Также он отметил, что преждевременно говорить о каких-то конкретных действиях России в ответ на санкции со стороны Вашингтона.

Как писало «URA.RU», ранее Минфин США дополнил антироссийский санкционный список двумя фамилиями и несколькими компаниями, которые связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным. По версии американских властей, фигуранты списка причастны ко вмешательству в выборы президента страны в 2016 году.

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