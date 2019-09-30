Санкции США ударили по владельцу танкеров «Ямал СПГ»

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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, арктика, нефтедобыча, приразломное, льдины, танкер, нефтяная платформа, михаил ульянов, печорское море
Санкции США лишают «Ямал СПГ» трети флотаФото: media.gazprom-neft.ru

Введенные 25 сентября санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту «Новатэка» — «Ямал СПГ». Он больше не может использовать более трети своего ледового флота — шесть СПГ-танкеров Arc7, так как ими владеет совместное предприятие Cosco и канадской Teekay.

«Теперь со всеми этими судами не имеют права работать американские компании и граждане, а, учитывая экстерриториальный характер санкций, им фактически закрыт доступ в иностранные порты», — сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Санкции были введены против двух входящих в группу Cosco компаний — Cosco Shipping Tanker Seaman & Ship Management Co и Cosco Shipping Tanker за перевозки иранской нефти. Последняя при этом владеет 50% China LNG Shipping Limited, из-за чего под ограничения попадает и эта компания.

Teekay и Cosco должно было поставить проекту шесть судов: «Эдуард Толль», «Николай Евгенов», «Рудольф Самойлович», «Владимир Воронин», «Яков Гаккель» и «Георгий Ушаков». Теперь судам фактически закрыт доступ в иностранные порты. Под ударом находятся еще пять танкеров Arc7.

«Новатэк» в свою очередь заявил, что, несмотря на санкции штатов, у «Ямала СПГ» есть все шансы для отгрузки СПГ потребителям. «Ямал СПГ» обладает необходимыми возможностями для обеспечения поставок в соответствии с контрактными обязательствами в рамках согласованных графиков», — говорится в сообщении компании.

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