«Омбудсмен полиции» сообщил о массовых сокращениях в ГИБДД по всей стране

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Врио начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор Владимир Миронов. Екатеринбург, гибдд, дпс
Наиболее массовые сокращения ожидаются на Среднем Урале — 175 человекФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Автор телеграм-канала «Омбудсмен полиции» опубликовал приказ главы МВД Владимира Колокольцева от 24 сентября о сокращении территориальных подразделений Госавтоинспекции. Как следует из документа, руководство министерства планирует за счет уволенных сотрудников доукомплектовать подразделения МВД по вопросам миграции.

«Внести изменения в штатную численность министерства внутренних дел <…> за счет незамещенных должностей начальствующего состава в подразделениях по обеспечению безопасности дорожного движения», — говорится в приказе. Его подлинность в пресс-службе МВД оперативно подтвердить не смогли. Агентство направило в адрес министерства запрос.

Предполагается, что в скором времени органы внутренних дел покинут в общей сложности две тысячи человек. Наиболее массовые сокращения по стране — 175 человек — ожидаются в Свердловской области. Также предполагается, что на Южном Урале под сокращение попадут 20 человек, в Тюменской области — 47 человек, в Пермском крае — 78 человек, на Ямале — 20 человек, в ХМАО — 67 человек, в Зауралье — 24 человека.

За счет уволенных сотрудников МВД укрепит управления по вопросам миграции
Фото: скриншот
Сокращения пройдут почти во всех регионах страны
Фото: скриншот

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