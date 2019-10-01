30 сентября 2019

Полковник-миллиардер из ФСБ получал взятки прямо на работе

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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, решетка, суд, клетка, камуфляж
Только от банка «Транспортный» полковник получил 850 тысяч долларовФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-глава банковского отдела ФСБ Черкалин, находящийся в СИЗО по обвинению во взяточничестве, получал незаконные вознаграждения прямо на рабочем месте. Полковник брал деньги через посредников у входа в здание или в кафе на Лубянской площади.

«Передача долларов осуществлялась в ходе встреч полковников на улице либо в кафе, расположенных возле здания ФСБ. Всего таким образом борцу с коррупцией в кредитно-финансовой сфере было выплачено 750 $ тыс», — сообщает «Коммерсант». Деньги полковник ФСБ ежемесячно получал от банка «Транспортный», который выплачивал ему 50 тысяч долларов «за общее покровительство».

Как отмечает издание, когда банку действительно потребовались услуги Черкалина, он потребовал премию за свое вмешательство. Позже экс-сотрудник ФСБ получил еще 100 тысяч долларов за «спасение» 778 миллионов для банка. Таким образом, только от банка «Транспортный» полковник получил почти миллион долларов.

Черкалина и двух его подчиненных — Дмитрия Фролова и Андрея Васильева — задержали 25 апреля по подозрению в мошенничестве и вымогательстве взяток. В Следственном комитете России считают, что полковник получил взятку в 850 тысяч долларов (52 миллиона рублей) и совершил мошенничество на 490 млн рублей, напоминает «Национальная служба новостей». В деле фигурировало три банка, среди которых «Траст» и разорившийся «Югра». Позже выяснилось, что арестованные экс-сотрудники ФСБ, курировавшие банковский сектор, могли «крышевать» кредитные организации.

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