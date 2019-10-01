Полковник-миллиардер из ФСБ получал взятки прямо на работе

Экс-глава банковского отдела ФСБ Черкалин, находящийся в СИЗО по обвинению во взяточничестве, получал незаконные вознаграждения прямо на рабочем месте. Полковник брал деньги через посредников у входа в здание или в кафе на Лубянской площади.
«Передача долларов осуществлялась в ходе встреч полковников на улице либо в кафе, расположенных возле здания ФСБ. Всего таким образом борцу с коррупцией в кредитно-финансовой сфере было выплачено 750 $ тыс», — сообщает «
Как отмечает издание, когда банку действительно потребовались услуги Черкалина, он потребовал премию за свое вмешательство. Позже экс-сотрудник ФСБ получил еще 100 тысяч долларов за «спасение» 778 миллионов для банка. Таким образом, только от банка «Транспортный» полковник получил почти миллион долларов.
Черкалина и двух его подчиненных — Дмитрия Фролова и Андрея Васильева — задержали 25 апреля по подозрению в мошенничестве и вымогательстве взяток. В Следственном комитете России считают, что полковник получил взятку в 850 тысяч долларов (52 миллиона рублей) и совершил мошенничество на 490 млн рублей, напоминает «Национальная служба новостей». В деле фигурировало три банка, среди которых «Траст» и разорившийся «Югра». Позже выяснилось, что арестованные экс-сотрудники ФСБ, курировавшие банковский сектор, могли «крышевать» кредитные организации.