Журналисты выяснили, как ФСБ покровительствует банкам

Сотрудники ФСБ якобы контролируют в банках денежные потоки и получают с них процент Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший начальник банковского отдела управления «К» ФСБ полковник Кирилл Черкалин, которого арестовали по подозрению во взяточничестве, занимался «крышеванием» кредитных учреждений. Об этом говорится в расследовании The Bell и «Проекта».

«В некоторые российские банки (в том числе и довольно крупные) прикомандировывали отдельного сотрудника ФСБ, который „крышевал“ в финорганизации нелегальные денежные потоки и получал с них процент», — говорится в материале.

Ранее СМИ сообщали, что Черкалин являлся знаковой фигурой не только для спецслужбы, но и, возможно, для всего финансового сектора России. Он тесно сотрудничал с ЦБ, АСВ и Росфинмониторингом и помогал им преследовать банкиров в России и за рубежом.

«Блестящий, очень умный, прекрасно разбирается в теме, если бы не все это, я бы его на работу взял. Но это все ребята коммерческие, такое поколение», — описал Черкалина один из российских банкиров. Близкий к ФСБ источник The Bell отметил, что расцвет работы по «крышеванию» банков сотрудниками ФСБ пришелся на начало 2000-х и совпал с бумом на рынке банковского обналичивания.

Экс-начальник отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России, полковник Кирилл Черкалин, курировавший в спецслужбе банковский сектор, был арестован 25 апреля по делу о мошенничестве в особо крупном размере, напоминает RT. Под стражу также были взяты двое его бывших сослуживцев Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. При обысках у них изъяли рекордные 12 миллиардов рублей.

17 июля Московский гарнизонный военный суд заочно арестовал предполагаемых сообщников начальника отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России Кирилла Черкалина. Их также объявили в международный розыск.