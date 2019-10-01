Шведскую активистку, у которой «украли детство», пригласили в Госдуму

Шведскую активистку Грету Тунберг, выступавшую в защиту экологии в ООН, пригласят в Госдуму РФ. Предложение зачитать речь перед российскими школьниками 16-летней шведке направил первый зампред комитета по природным ресурсам Василий Власов.
«Мы как представители молодого поколения не должны молчать, когда дело касается нашего будущего, и не позволим обречь нас на вымирание», — приводит РИА «Новости» текст письма депутата. Власов отметил, что юные россияне по-настоящему обеспокоены проблемами глобальной экологии, и в этом вопросе им часто бывает сложно прийти к компромиссу со «взрослыми политиками».
Парламентарий уже передал письмо в посольство Швеции в РФ, отмечает «Ридус». По словам Власова, он не знает точного адреса Тунберг, поэтому попросил дипломатов доставить послание. Однако, как заметил депутат, сперва письмо нужно перевести с русского языка на шведский.
16-летняя Грета Тунберг 24 сентября выступила на саммите Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросам климата, напоминает VSE42.Ru. Во время выступления она обвинила мировых лидеров в «краже ее детства». Также девочка заявила, что мировые лидеры обсуждают деньги и экономический рост, в то время как умирают люди и целые экосистемы. Телеведущий Владимир Соловьев жестко раскритиковал выступление Тунберг, заявив, что она является чьим-то проектом.