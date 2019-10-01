30 сентября 2019

В полиции отчитались о выполнении приказа Путина после дела Голунова

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Заседание правительства области. Курган, мвд, полиция, шеврон мвд, полицейский шеврон
В МВД стали тщательнее следить за делами по статьям о наркотикахФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Скандал с задержанием журналиста Ивана Голунова

МВД России усилило контроль за уголовными делами по статьям, связанным с оборотом наркотиков. Для исполнения указа президента РФ Владимира Путина руководители подразделений в регионах начали лично изучать материалы таких дел, заявили в ведомстве.

«Проанализирована правоприменительная практика по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ, приняты меры, направленные на совершенствование эффективности контроля за законностью решений», — приводит ТАСС сообщение МВД.

В министерстве также выразили уверенность, что данные шаги «улучшат ситуацию». В частности, это позволит сократить число незаконных решений суда в отношении россиян, пишет деловая газета «ВЗГЛЯД».

В июне президент Путин поручил правоохранительным органам усилить контроль за уголовными делами по статьям, связанным с оборотом наркотиков. Произошло это на фоне незаконного преследования журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Корреспондента издания задержали 7 июня за якобы хранение наркотиков. Адвокат Голунова утверждал, что запрещенные вещества журналисту подбросили.

Ситуация получила широкий резонанс, и спустя несколько дней Голунова отпустили из-под домашнего ареста, а расследование было остановлено. В результате, как напоминает РАПСИ, Путин освободил от должности двух генералов полиции.

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