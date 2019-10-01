Губернатор Решетников объяснил провал «Единой России» на выборах в Прикамье

Губернатору Пермского края Максиму Решетникову стыдно за ответы мэров в социальных сетях Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Губернатор Пермского края Максим Решетников связал провал «Единой России» на выборах в Александровском муниципальном округе с плохой работой главы территории в социальных сетях. Об этом он заявил во время заседания совета глав муниципальных образований региона.

«Житель жалуется на плохой ремонт теплосетей: „Старые трубы заклеены скотчем“, а вы отвечаете, что там кроме скотча еще и проволока будет. Это смешно читать, но потом чего удивляться, что такие итоги выборов», — сказал Решетников. По данным крайизбиркома, в Александровске 29 сентября кандидаты от «Единой России» получили только четыре депутатских мандата, еще два — от «Справедливой России» и девять — от КПРФ.

Решетников также раскритиковал глав Чердыни, Сивы, Красновишерска и Пермского района, а мэра Кунгура Сергея Гордеева он назвал одним из чемпионов по числу отписок. «Коллеги, мне кажется, что стыдно должно быть вам. Мне за вас стыдно. Я понимаю, что большая часть ответов формируется вашими подчиненными, которые не всегда удосуживаются подумать, что они пишут и кому», — заявил Решетников.

«URA.RU» рассказывало, что на предыдущем заседании совета глав губернатор Решетников учил пермских мэров отвечать на вопросы в социальных сетях и рекомендовал им каждое утро начинать с просмотра аккаунтов муниципалитетов.