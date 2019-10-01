Иностранца, обвиняемого в убийстве сотрудника курганской ФСБ, оставили в СИЗО

Подозреваемый в убийстве еще месяц проведет под арестом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гражданину Казахстана Александру Шкарину, обвиняемому в убийстве курганца, которого называют сотрудником ФСБ, продлили арест. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили в суде.

«По ходатайству следователя следственного управления Следственного комитета по городу Кургану судья Черкасов на месяц продлил арест подозреваемому до 3 ноября», — пояснила корреспонденту «URA.RU» помощник судьи Эльвира Садыкова.

Шкарин проведет в СИЗО в общей сложности три месяца. «Расследование уголовного дела еще продолжается», — уточнил старший помощник руководителя следственного управления Евгений Гречкин.

Инцидент произошел в Кургане 3 июля возле ночного заведения Play Cafe. Источники агентства, знакомые с ситуацией, поясняли, что молодые люди поссорились. Злоумышленник взял нож и нанес несколько ударов оппоненту, когда тот сидел в машине. Молодой человек скончался до приезда скорой помощи. Источники, знакомые с ситуацией, сразу утверждали, что погибший был сотрудником ФСБ, однако в самом ведомстве эту информацию опровергали.