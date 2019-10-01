В Госдуме назвали главное препятствие для введения «четырехдневки»

Главное препятствие для проведения реформы по переходу на четырехдневную рабочую неделю — нехватка трудовых ресурсов, рассказал «URA.RU» первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев. Депутат предположил, что реформу необходимо запустить сначала в пилотном режиме.
«Если при уменьшении нагрузки будет сохранена прежняя зарплата, реформу можно только приветствовать — люди будут больше времени уделять себе. Но тогда возникает вопрос: при обсуждении либерализации миграционного законодательства говорилось о том, что мы сталкиваемся с нехваткой трудовых ресурсов», — сказал депутат.
Также парламентарий предположил, что при проведении реформы может быть использован либеральный подход. «[Думаю] государство будет вводить четырехдневную рабочую неделю только в тех областях, где оно присутствует. То есть это могут быть такие бюджетники, как врачи, учителя, другие госслужащие. <…> Эта идея имеет право на жизнь в качестве пилотного проекта», — добавил Гутенев.
Как писало «URA.RU», накануне министерство труда направило в правительство первый доклад о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, напоминает «Национальная служба новостей». Предполагается, что эта идея будет обсуждена на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.