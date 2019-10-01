30 сентября 2019

Скандальная православная активистка из Екатеринбурга получила повестку. СКРИН

© Служба новостей «URA.RU»
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Молебен у редакции URA.RU. Екатеринбург, иванова оксана
Православной активистке грозит до 15 суток арестаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Граффити-скандал в Екатеринбурге

Лидер екатеринбургских православных активистов Оксана Иванова получила повестку в полицию. Ее вызывают 2 октября в отдел полиции № 15 в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.

«Я прямо спросила майора, который мне вручал повестку, будут ли завтра меня судить. Он ответил, что возможно прямо из отдела повезут в суд. Мне грозит либо 15 суток ареста, либо штраф 30 тысяч рублей, либо общественные работы», — рассказала «URA.RU» Оксана Иванова.

Ранее «URA.RU» сообщало, что полиция обвиняет Иванову в организации несанкционированного митинга. Речь идет об акции протеста православных против восстановления «супрематического креста» уличного художника Покраса Лампаса на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге. Православные не стали согласовывать с властями свое мероприятие. Во время мероприятия один из верующих пригрозил противникам измазать крест кровью «вот этих сатанистов».

Иванову уже пытались заключить под стражу 29 августа. Тогда встречать активистку в суд Орджоникидзевского района приезжал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Возможно Иванову из полиции сразу повезут на суд
Фото: Оксана Иванова, facebook

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