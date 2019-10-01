В России стали меньше пить

В России общее употребление алкоголя на душу населения снизилось на 43% за 13 лет. Об этом говорится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«Общее употребление алкоголя на душу населения с 2003 года непрерывно уменьшается и к 2016 году снизилось на 43%», — говорится на официальном сайте организации. Употребления алкоголя, который не проходил госконтроль, снизилось на 48%, а употребление «легального» алкоголя — на 40%.
Такое резкое снижение стало результатом реализации в России комплекса мер по контролю за рынком алкоголя, пишет RT. Такими мерами в ВОЗ назвали ограничение доступности алкоголя, внедрение системы мониторинга и повышение цен на спиртное.
Также благодаря снижению уровня общего употребления алкоголя в России сократилась смертность от всех причин. По данным всемирной организации, с 2003 по 2018 год снизилась смертность на 39% у мужчин и 36% у женщин. При этом сильно уменьшилось количество смертей из-за употребления алкоголя.
В сентябре Минздрав РФ рассказал, что порция алкоголя, имеющая незначительный риск для здоровья, составляет около 0,9 литра пива для мужчины и 200 мл вина для женщины в день. Также эксперт ведомства посоветовал не употреблять алкоголь минимум два раза в неделю. Однако первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко посоветовал выгнать такого эксперта из министерства.