В Екатеринбурге начался дефицит воды

Качать воду из Челябинской области будут четыре месяца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У Екатеринбурга заканчиваются собственные запасы воды на Волчихинском, Новомариинском и Верхнемакаровском водохранилищах, сообщили в пресс-службе ЕМУП «Водоканал». Дефицит ресурсов случался и раньше (уральская столица удалена от полноводных артерий), но обычно он происходит в ноябре—декабре, а не в октябре.

«На конец сентября дефицит водных ресурсов Екатеринбурга составляет 41,5 млн кубометров, — рассказали в МУП „Водоканал“. — Для сохранения гарантированного водоснабжения Екатеринбурга необходима перекачка водных ресурсов из Челябинской области. Обычно в маловодные годы Нязепетровский каскад работает от двух до четырех месяцев. В 2019 году необходим ранний старт перекачки и четыре месяца работы каскада».

Планируется, что для перекачки будут использоваться 2-3 насосных агрегата. Всего за 4 месяца из Челябинской области в Екатеринбург поступит свыше 30 млн кубометров.