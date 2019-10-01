Сотрудникам тюменского пансионата, где похоронили бабушку в пакете, угрожают увольнениями

О реакции Александра Моора на обращение пока неизвестно Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Семьи сотрудников пансионата ветеранов войны и труда, подопечная которого была похоронена в пакете, обратились за помощью к губернатору Тюменской области Александру Моору. По словам одного из авторов обращения, директор пансионата Игорь Поляков грозится уволить его жену и еще нескольких работников, которых он подозревает в утечке информации о похоронах пенсионерки.

«После скандала сотрудникам было объявлено о том, что весь коллектив заменят из-за фотографий, которые слили в интернет. Недавно некоторых сотрудниц уже склоняли к увольнению», — приводит слова жителя Тюмени портал 72.ru. «Поляков <…> заявляет, что вначале уберет главврача с кадровиком, а потом и других причастных к тому, что СМИ узнали о его действиях <…> по захоронению ветерана», — говорится в обращении.

Также авторы письма на имя губернатора просят начать проверку в отношении Полякова о готовящемся капремонте здания пансионата. На момент публикации получить комментарии пресс-службы губернатора и областного департамента социального развития «URA.RU» не удалось.

Как писало «URA.RU», ранее Следственный комитет возбудил бесфигурантное уголовное дело по факту захоронения 91-летней жительницы пансионата ветеранов войны и труда Анны Бусыгиной. В июле пенсионерку похоронили, положив ее тело в гроб не в одежде, а в черном пластиковом мешке. Кроме того, свидетельство о ее смерти было оформлено с трехдневной задержкой.