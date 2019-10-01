Пугачева дала совет Билану после «пьяного концерта» в Самаре

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Клипарт depositphotos.com, пугачева алла, галкин максим
Алла Пугачева считает, что Диме Билану нужно перестать вспоминать неудачный концертФото: depositphotos.com

Алла Пугачева дала совет Диме Билану после скандального концерта в Самаре. Свое мнение певица высказала в комментариях к посту Билана в Instagram.

«Уничижение паче гордыни. Хватит об этом», — прокомментировала Пугачева пост певца. Билан вновь извинился перед жителями Самары за свое неудачное выступление, пишут argumenti.ru.

В ответ на комментарий певицы Билан написал, что полностью с ней согласен и намерен «отпустить» ситуацию. «И более сам лично не возвращаюсь к этому», — добавил он.

Ранее «URA.RU» сообщало, что более 500 человек подписали петицию с требованием публичных извинений от певца после неудачного концерта в Самаре. По мнению местных жителей, артист был пьян и выступал очень плохо. Билан несколько раз извинялся за свое поведение на концерте и даже вернулся в город с бесплатным выступлением, а также подарил сертификат на развивающую площадку местному «Дому инклюзивного творчества».

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Друзья , я как мне помнится жил и старался жить всегда по законам человечности и многое в жизни видел и прощал сам неоднократно !!! У меня сердце обливается кровью от того на сколько вы оказались благосклонными к моей ошибке ! Я хочу перевернуть эту страницу и взять все самые необходимые уроки из этой истории для себя ! Да , время идёт и что то забывается .. но этот день я помнить буду всю жизнь ! Впереди множество идей и планов ! Вы знаете меня и очень давно и я надеюсь ,что такой случай из 3х тысяч концертов ,которые я дал за период 17-18 лет свой жизни( можно сказать жизнь отдаю сцене ! То что случилось это не система -а форс мажор , за который я несу ответственность ! Но я тоже не робот и мне свойственно как и всем нам , что правда , ошибаться !!! Ещё раз - сильнейше вас уважаю за непотерянную вами человечность ! ?Repost @bilannews ??? Дима Билан @BilanOfficial попросил прощения в Самаре Источник: YouTube 63RU #димабилан #билан #dimabilan #bilan #биланперезагрузка #самара

Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial)

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