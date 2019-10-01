Пугачева дала совет Билану после «пьяного концерта» в Самаре

Алла Пугачева считает, что Диме Билану нужно перестать вспоминать неудачный концертФото: depositphotos.com
Алла Пугачева дала совет Диме Билану после скандального концерта в Самаре. Свое мнение певица высказала в комментариях к посту Билана в Instagram.
«Уничижение паче гордыни. Хватит об этом», — прокомментировала Пугачева пост певца. Билан вновь извинился перед жителями Самары за свое неудачное выступление, пишут argumenti.ru.
В ответ на комментарий певицы Билан написал, что полностью с ней согласен и намерен «отпустить» ситуацию. «И более сам лично не возвращаюсь к этому», — добавил он.
Ранее «URA.RU» сообщало, что более 500 человек подписали петицию с требованием публичных извинений от певца после неудачного концерта в Самаре. По мнению местных жителей, артист был пьян и выступал очень плохо. Билан несколько раз извинялся за свое поведение на концерте и даже вернулся в город с бесплатным выступлением, а также подарил сертификат на развивающую площадку местному «Дому инклюзивного творчества».