В Грузии пожаловались на рекордное падение турпотока

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Последствия протестов в Грузии. Тбилиси, стойка регистрации, аэропорт тбилиси, аэропорт имени шота руставели
Аэропорты Тбилиси и Батуми пожаловались на снижение пассажиропотокаФото: Сергей Заикин © URA.RU
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В аэропортах Тбилиси и Батуми зафиксированы рекордно низкие показатели по количеству пассажиров. Об этом рассказала заместитель генерального менеджера управляющей аэропортами компании TAV-Georgia Теа Закарадзе.

«В августе пассажиропоток в Батумском аэропорту был сокращен на 20 процентов. За последние десять лет это первый случай такой негативной статистики», — передает слова Закадзе Sputnik Грузия. По словам заместителя генерального менеджера, в целом турпоток в аэропорту Тбилиси снизился на 17%, а в Батуми — на 12%. Представитель аэропортов выразила надежду, что в следующем году ситуация улучшится.

Отношения России и Грузии ухудшились после того, как в июне российский депутат сел на место председателя грузинского парламента на сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Из-за этого в грузинской столице прошло несколько антироссийских митингов.

В связи с этим Россия приняла решение приостановить авиасообщение с государством. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина вступил в силу 8 июля. Позже в Грузии пожаловались, что из-за «потери» российских туристов государство лишилось десятков миллионов долларов.

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