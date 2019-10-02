Банки ужесточили выдачу кредитов: под ударом россияне с «серыми» зарплатами и «бедные» регионы

Введение долговой нагрузки усложнит выдачу кредитов в регионах и повлияет на повышение ставок в банках Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Россиянам из «бедных» регионов или получающих «серую» зарплату станет сложно брать обычные кредиты. Речь идет о серьезных ограничениях суммы займа и риска повышения годовых ставок. Об этом журналистам рассказали знакомые с ситуацией участники рынка.

С новой проблемой граждане РФ столкнутся из-за обязательных проверок показателя долговой нагрузки (ПДН) в банках. По новым правилам учреждения должны будут сравнивать доходы гражданина с суммой всех его кредитов, включая выдаваемый, что позволит оценивать реальные возможности плательщика.

Как отмечают «Известия», банки рассматривают три варианта анализа расходов клиента. «Первый подход основан на анализе трат клиента. Второй — на его кредитной истории. <…> Третий вариант — среднедушевой доход в регионе проживания», — поясняет издание.

При всех трех вариантах россияне, получающие зарплату «в конверте» и проживающие в регионах с низкими доходами, не смогут получить большой займ. Так, например, в регионах со средним доходом 20 тысяч рублей максимальный кредит под 20% годовых составит 300 тысяч рублей на 5 лет.

В «богатых» регионах ситуация намного благоприятнее. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе, где средний доход составляет 91,4 тысячи рублей, можно будет рассчитывать на займ в 1,7 млн рублей.