Банки ужесточили выдачу кредитов: под ударом россияне с «серыми» зарплатами и «бедные» регионы

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Введение долговой нагрузки усложнит выдачу кредитов в регионах и повлияет на повышение ставок в банкахФото: Алексей Андронов © URA.RU

Россиянам из «бедных» регионов или получающих «серую» зарплату станет сложно брать обычные кредиты. Речь идет о серьезных ограничениях суммы займа и риска повышения годовых ставок. Об этом журналистам рассказали знакомые с ситуацией участники рынка.

С новой проблемой граждане РФ столкнутся из-за обязательных проверок показателя долговой нагрузки (ПДН) в банках. По новым правилам учреждения должны будут сравнивать доходы гражданина с суммой всех его кредитов, включая выдаваемый, что позволит оценивать реальные возможности плательщика.

Как отмечают «Известия», банки рассматривают три варианта анализа расходов клиента. «Первый подход основан на анализе трат клиента. Второй — на его кредитной истории. <…> Третий вариант — среднедушевой доход в регионе проживания», — поясняет издание.

При всех трех вариантах россияне, получающие зарплату «в конверте» и проживающие в регионах с низкими доходами, не смогут получить большой займ. Так, например, в регионах со средним доходом 20 тысяч рублей максимальный кредит под 20% годовых составит 300 тысяч рублей на 5 лет.

В «богатых» регионах ситуация намного благоприятнее. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе, где средний доход составляет 91,4 тысячи рублей, можно будет рассчитывать на займ в 1,7 млн рублей.

Как отмечает газета «Коммерсант», проверка ПДН отразилась на политике банков. Сразу после введения новых правил Сбербанк поднял ставки по кредитам наличными. Эксперты издания также уверены, что до конца года увеличатся ставки по необеспеченным розничным займам на 2 процентных пункта.

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