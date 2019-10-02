Из-за таяния ледников под угрозой окажется инфраструктура УрФО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за глобального потепления в России начала таять многолетняя мерзлота. Таяние зафиксировали в Западной Сибири, на Дальнем Востоке и Ямале. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.

«Будет увеличиваться глубина сезонного протаивания. Сейчас вблизи границы мерзлоты — Воркута, Салехард, Чита, Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатский», — рассказал Екайкин РИА «Новости». Он также сообщил о разрушительных последствиях этого явления. Дело в том, что инфраструктура в зоне вечной мерзлоты находится на глубине протаивания, но вскоре эта глубина начнет меняться и фундамент окажется не на твердой поверхности.

Ученый озвучил и другую проблему, которую вызовет таяние мерзлоты. Из-за содержащегося в ней углекислого газа и метана, которые вызывают парниковый эффект, глобальное потепление будет происходить с увеличенной силой. Сотрудник научно-исследовательского института отметил, что быстрее всего вечная мерзлота будет таять по краям. По подсчетам Екайкина, к концу 21 века мерзлота оттает на 3-4 метра, а ее граница отодвинется к северу, тогда таяние начнется на территории таких городов, как Игарка, Якутск и Магадан.