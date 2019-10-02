Климатолог назвал две угрозы таяния вечной мерзлоты в России

Стремительное таяние вечной мерзлоты на территории России грозит срывом многих промышленных проектов на Севере. Под угрозой окажутся железные и автомобильные дороги, а также газовая инфраструктура. Об этом в беседе с «URA.RU» рассказал директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин.
«Прежде всего в зоне риска будут автомобильные дороги. В вечной мерзлоте они даже новые не отличаются качеством. Их уводит то вбок, то вкривь. А вот железные дороги на вечной мерзлоте — это еще более спорная вещь. Из-за таяния их постоянно приходится латать, их перекашивает, подмывает», — пояснил климатолог.
Кокорин привел в пример железную дорогу «Обская — Бованенково», которую строят в Ямало-Ненецком автономном округе. По планам, в ближайшие годы ее продолжат прокладывать в сторону Карского моря. «В условиях оттаивания и деградации вечной мерзлоты „тянуть“ дорогу до Сабетты будет большой глупостью», — заметил эксперт.
Нарушение коммуникаций в северных регионах также может обернуться проблемами в добывающей промышленности. Кокорин подчеркнул, что именно в местах вечной мерзлоты расположены многие газовые и нефтяные объекты.
Ранее ученый Алексей Екайкин заявил, что таяние многолетней мерзлоты, к которому привело глобальное потепление, негативно скажется на некоторых российских городах. Среди них, как уточняет «Национальная служба новостей», Салехард, Чита, Петропавловск-Камчатский, Воркута и Улан-Удэ. По подсчетам ученого, к 2100 году многолетняя мерзлота в среднем оттает на 3-4 метра, передает агентство Nation News.