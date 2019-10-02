В Нижних Сергах (Свердловская область) суд не может полностью изучить детали ДТП с десятью пострадавшими. Подсудимый, водитель Сергей Вохминцев, оказывается на больничном каждый раз, когда судья назначает новые даты заседаний. Между тем, через месяц срок давности по делу истечет.
ДТП произошло 4 ноября 2017 года в 17.30 на 254-м км трассы Пермь—Екатеринбург. «Водитель легкового автомобиля Volvo ХС выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовой машиной Volvo. От удара фуру выбросило на встречную полосу, произошло столкновение с KIA RIO и Honda Fit. Ранения получили 10 человек, в том числе двое детей», — сообщили «URA.RU» в УГИБДД по Свердловской области.
Сильнее всех пострадала в ДТП Ольга Богданова, которая ехала с сестрами и племянницей в KIA RIO. «Та машина летела очень быстро. Вохминцев неожиданно нас обогнал и на встречной полосе врезался в фуру. А ее после этого вынесло на нас. У меня был перелом таза, руки, другие мелкие переломы. Мне сделали четыре операции, выписали с больничного через полтора года — в конце июня 2019 года», — рассказала «URA.RU» Ольга Богданова.
Поначалу Ольга приходила в суд, но заседания всякий раз откладывались по болезни водителя Volvo ХС, который является жителем Перми. «Уверена, что он как-то добывает себе справки. Ведь по его ст. 264 ч.1 УК срок давности два года. Мы в итоге даже страховку за разбитую машину не можем получить, так как нет судебного решения», — добавила Богданова.
В суде Нижних Серег сообщили «URA.RU», что после каждой неявки Вохминцева они давали поручения службе судебных приставов о принудительной доставке подсудимого. В пресс-службе УФССП по Пермскому краю пообещали предоставить комментарий позже.