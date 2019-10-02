Врио главы Карталинского района Сергей Ломовцев, которого губернатор Алексей Текслер отозвал из отпуска из-за срыва в его территории начала отопительного сезона, написал заявление об отставке. Исполняющим обязанности руководителя муниципалитета станет начальник Контрольно-счетной палаты Галина Синтяева, сообщил «URA.RU» источник в райсобрании.
«По Уставу района, исполнять обязанности главы может либо председатель райсобрания, либо председатель КСП. Спикер Валерий Демедюк в отпуске. Поэтому остается только Синтяева. В ближайшее время будет объявлена внеочередная сессия, на которой райсобрание примет отставку Ломовцева и назначит врио главы», — добавил собеседник агентства.
В среду в Карталинском районе работает начальник управления по внутренней политике правительства Челябинской области Виталий Шиков. Он передал Ломовцеву требование губернатора об его отставке, встречается с депутатами и обсуждает кандидатуры возможных преемников главы. Областной чиновник от комментариев воздержался.
Действующий глава Сергей Шулаев вместе с первым замом Светланой Бровкиной по решению суда признаны виновными в махинациях с жильем для сирот. Кандидатами в главы Карталинского района называют предпринимателя Виктора Еловика и экс-главу Анатолия Вдовина.