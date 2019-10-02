01 октября 2019
30 сентября 2019

Челябинский глава подал в отставку по требованию губернатора. Его сменит ревизор

© Служба новостей «URA.RU»
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По требованию Алексея Текслера (на фото), врио главы Карталинского района Сергей Ломовцев ушел в отставкуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врио главы Карталинского района Сергей Ломовцев, которого губернатор Алексей Текслер отозвал из отпуска из-за срыва в его территории начала отопительного сезона, написал заявление об отставке. Исполняющим обязанности руководителя муниципалитета станет начальник Контрольно-счетной палаты Галина Синтяева, сообщил «URA.RU» источник в райсобрании.

«По Уставу района, исполнять обязанности главы может либо председатель райсобрания, либо председатель КСП. Спикер Валерий Демедюк в отпуске. Поэтому остается только Синтяева. В ближайшее время будет объявлена внеочередная сессия, на которой райсобрание примет отставку Ломовцева и назначит врио главы», — добавил собеседник агентства.

В среду в Карталинском районе работает начальник управления по внутренней политике правительства Челябинской области Виталий Шиков. Он передал Ломовцеву требование губернатора об его отставке, встречается с депутатами и обсуждает кандидатуры возможных преемников главы. Областной чиновник от комментариев воздержался.

Действующий глава Сергей Шулаев вместе с первым замом Светланой Бровкиной по решению суда признаны виновными в махинациях с жильем для сирот. Кандидатами в главы Карталинского района называют предпринимателя Виктора Еловика и экс-главу Анатолия Вдовина.

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