У пермяков появилась обновленная короткая дорога в Свердловскую область

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Укладка асфальтобетона по проспекту Победы в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». Челябинск, укладка асфальта, вольво, асфальтовые катки, дорожная техника
Отремонтированы два участка на дороге «Горнозаводск — граница Свердловской области»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Национальные проекты

На автодороге «Горнозаводск — граница Свердловской области» отремонтировали два участка протяженностью 13,5 километра, сообщили в министерстве транспорта Прикамья. Отмечается, что данная дорога является частью Северного широтного коридора и кратчайшим выходом в соседний регион из северных территорий края.

«Это кратчайший выход от северных территорий края к нашим соседям, Свердловской области. По автодороге идет интенсивное движение грузового транспорта с действующих карьеров и транзитных автомобилей», — рассказал начальник отдела эксплуатации КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края Никита Гуричев.

Подрядчик заменил асфальтобетонное покрытие, барьерное ограждение, укрепил обочины и восстановил водоотводные канавы. Всего к 2024 в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Пермского края должно быть приведено в надлежащее состояние не менее 85% дорог. Ожидается, что в результате этого количество мест концентрации ДТП сократится в два раза.

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