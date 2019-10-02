У пермяков появилась обновленная короткая дорога в Свердловскую область

На автодороге «Горнозаводск — граница Свердловской области» отремонтировали два участка протяженностью 13,5 километра, сообщили в министерстве транспорта Прикамья. Отмечается, что данная дорога является частью Северного широтного коридора и кратчайшим выходом в соседний регион из северных территорий края.
«Это кратчайший выход от северных территорий края к нашим соседям, Свердловской области. По автодороге идет интенсивное движение грузового транспорта с действующих карьеров и транзитных автомобилей», — рассказал начальник отдела эксплуатации КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края Никита Гуричев.
Подрядчик заменил асфальтобетонное покрытие, барьерное ограждение, укрепил обочины и восстановил водоотводные канавы. Всего к 2024 в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Пермского края должно быть приведено в надлежащее состояние не менее 85% дорог. Ожидается, что в результате этого количество мест концентрации ДТП сократится в два раза.