Власти Кургана решили посадить новые деревья после миллионных трат на вырубку

На улицах Кургана появилось 1200 новых деревьев Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На улицах Кургана появится три тысячи новых деревьев. Об этом глава города Андрей Потапов написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Этой весной мы посадили на улицах Кургана 1200 деревьев, осенью планируем посадить еще 1800. Всех, у кого есть желание включиться в работу, готовы обеспечить посадочным материалом. Заявки можно подавать в департамент развития городского хозяйства», — уточнил чиновник.

Ранее «URA.RU» сообщало, что городские власти провели аукционы по вырубке деревьев. Более 1,7 млн рублей мэрия заплатит за вырубку 340 аварийных и угнетенных деревьев, снос более 350 кубометров поросли, обрезку 380 деревьев, корчевание более ста пней. Работы завершатся 25 декабря.