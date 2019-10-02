Путин пошутил про вмешательство России в выборы президента США

Президент России Владимир Путин пошутил о вмешательстве в выборы президента США, которые должны состояться в 2020 году. Как заявил глава государства на Российской энергетической неделе, Кремль «обязательно будет вмешиваться» в избирательную кампанию.
«Обязательно будем вмешиваться в следующие выборы США, скажу вам по секрету. Только никому не говорите. Чтобы развеселить вас там окончательно», — передает слова Путина RT.
Как писало «URA.RU», 30 сентября стало известно, что Минфин США расширил антироссийский санкционный пакет тремя компаниями, связанными с бизнесменом Евгением Пригожиным, и двумя россиянами. Предполагается, что они могут иметь отношение ко вмешательству в выборы президента США, которые состоялись в ноябре 2016 года.
Как сообщил позже «URA.RU» председатель комитета Госдумы по международной политике Леонид Слуцкий, депутаты уже начали разрабатывать ответные меры.