Соловьев пообещал защитить Урганта после скандальной песни Гребенщикова

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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
Владимир Соловьев считает, что в песне «Вечерний М» незаслуженного оскорбили его коллегуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущий Владимир Соловьев пообещал защитить своего коллегу Ивана Урганта от незаслуженных нападок. Причиной такого заявления стала песня «Вечерний М» Бориса Гребенщикова, в которой высмеивается герой-пропагандист.

«Я считаю, что Борис Борисович совершенно незаслуженно оскорбил замечательного, тонкого, умного ведущего „Первого канала“. Я его защищал и буду защищать от таких несправедливых нападок», — рассказал телеведущий телеграм-каналу «Подъем».

По мнению Соловьева, последующие объяснения Гребенщикова не имеют значения, поскольку произведение уже живет своей жизнью. «Что хотел сказать автор, как хотел сказать — важно, что сказал. Русский язык жесток. Вечерний? Вечерний! Всё остальное уже в пользу бедных», — добавил телеведущий.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Ургант в своей передаче на «Первом канале» намекнул, что композиция «Вечерний М» могла быть посвящена журналисту Соловьеву. В комментариях к песне на YouTube также предположили, что композиция адресована ведущему «России 1», напоминает агентство Nation News.

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