Соловьев пообещал защитить Урганта после скандальной песни Гребенщикова

Телеведущий Владимир Соловьев пообещал защитить своего коллегу Ивана Урганта от незаслуженных нападок. Причиной такого заявления стала песня «Вечерний М» Бориса Гребенщикова, в которой высмеивается герой-пропагандист.
«Я считаю, что Борис Борисович совершенно незаслуженно оскорбил замечательного, тонкого, умного ведущего „Первого канала“. Я его защищал и буду защищать от таких несправедливых нападок», — рассказал телеведущий телеграм-каналу «Подъем».
По мнению Соловьева, последующие объяснения Гребенщикова не имеют значения, поскольку произведение уже живет своей жизнью. «Что хотел сказать автор, как хотел сказать — важно, что сказал. Русский язык жесток. Вечерний? Вечерний! Всё остальное уже в пользу бедных», — добавил телеведущий.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Ургант в своей передаче на «Первом канале» намекнул, что композиция «Вечерний М» могла быть посвящена журналисту Соловьеву. В комментариях к песне на YouTube также предположили, что композиция адресована ведущему «России 1», напоминает агентство Nation News.