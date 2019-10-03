Губернатор впервые собирает новое правительство Челябинской области

Алексей Текслер проведет первое заседание правительства Челябинской области нового созыва Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области

Челябинский губернатор Алексей Текслер в четверг проведет первое заседание правительства Челябинской области, новый состав которого утвердил 30 сентября. Главным вопросом повестки станет выполнение поручения президента РФ Владимира Путина по повышению качества питьевой воды для населения, сообщили «URA.RU» в пресс-службе главы региона.

Всего в повестке 54 вопроса. Среди прочих докладывать будет и. о. министра дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев, который проходит согласование для назначения на должность. От минсоцотношений выступать будет врио главы ведомства Татьяна Ильина. Детский омбудсмен Ирина Буторина ждет согласования на пост министра социальных отношений.

В заседании в статусе врио также будут участвовать вице-губернатор Евгений Голицын, Юрий Семенов (на согласовании на должность министра здравоохранения), и Алексей Федичкин (врио председателя госкомитета охраны объектов культурного наследия).

Текслер 30 сентября подписал постановление об утверждении нового состава правительства. В него вошло 20 человек. Все врио ждут согласований. Ожидается, что новым «политическим» вице-губернатором станет Анатолий Векшин, а Голицын получит новый функционал.