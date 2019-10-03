В Кургане появился главный архитектор, которого ждали два года

В Кургане назначен главный архитектор города, им стала Анна Алексейчук, сообщается на сайте мэрии. Должность оставалась вакантной с начала 2017 года.
«Начальником управления архитектуры и градостроительства, главным архитектором Департамента архитектуры, строительства и земельных отношений администрации города Кургана назначена Анна Алексейчук. С 1 октября 2019 года она приступила к исполнению своих обязанностей», — сообщили в мэрии.
Также о главном архитекторе Кургана сообщаются краткие биографические сведения. 39-летняя уроженка Перми в родном городе получила специальность «Художник компьютерной графики», затем кончила Российскую академию живописи, ваяния и зодчества в городе Москве по специальности «Архитектура». Затем работала по специальности и преподавала в Перми. С 2018 года работала консультантом-архитектором в ООО «МонолитКомплект» в Москве.