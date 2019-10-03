Данные сотен уральских клиентов Сбербанка появились в интернете

Личные данные жителей уральских городов попали на черный рынок. В Интернете появилась база, похожая на данные клиентов Сбербанка. В зоне риска — сотни человек.
«Фрагмент содержит данные 200 человек из разных городов, которые обслуживает Уральский территориальный банк Сбербанка: детальную персональную и финансовую информацию о кредитной карте и операциях», — рассказал «Коммерсанту» основатель DeviceLock Ашот Оганесян.
Сообщения о крупнейшей утечки информации Сбербанка появились сегодня ночью. На одном из форумов, заблокированных Роскомнадзором, появились послания о продаже личных данных клиентов одного из крупнейших российских банков. Продавцы уверяют, что владеют данными о 60 млн кредитных карт, как действующих, так и закрытых.
При этом в самом Сбербанке информацию о том, что выложенная в Сети база является подлинной, не подтверждают. Однако утечку данных о 200 клиентах признали и начали внутреннее расследование.