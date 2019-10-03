02 октября 2019
01 октября 2019
30 сентября 2019

На пост главы Салехарда заявился человек из команды, близкой окружным властям

© Служба новостей «URA.RU»
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Здания Салехарда. ЯНАО, город салехард, янао, администрация, ямал
Павел Титов стал третьим официальным кандидатом на должность главы СалехардаФото: Вячеслав Егоров © URA.RU
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Директор ямальского окружного молодежного центра Павел Титов стал третьим кандидатом на должность главы Салехарда. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее агентство уже прогнозировало, что Титов подаст документы для участия в конкурсе.

«Еще один член так называемой „группы молодых управленцев“, похожих на губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Он является членом команды близкого к руководству округа директора департамента молодежной политики Наиля Хайруллина, назначенного лично Дмитрием Артюховым», — рассказал собеседник. В комиссии по отбору кандидатов на пост мэра подтвердить информацию о выдвижения кандидата не удалось — там не ответили на звонок.

Ранее «URA.RU» сообщало, что документы на конкурс уже подали гендиректор Салехардской дирекции единого заказчика Алексей Нога и начальник управления имущественных отношений администрации Салехарда Сергей Кондаков.

Также инсайдеры агентства уточняли. Что заявиться на конкурс могут эксперт-консультант окружного департамента внешних связей Алексей Титовский, замглавы администрации Салехарда по вопросам городского хозяйства Александр Воробьев и финалист кремлевского конкурса «Лидеры России» из Ставрополя Вячеслав Агаджанов. По информации источников «URA.RU», действующий глава окружной столицы Иван Кононенко не будет участвовать в конкурсе.

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