На пост главы столицы Ямала заявился бывший чиновник

На конкурс по отбору претендентов на пост главы Салехарда заявилось два кандидата Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

новость из сюжета На Ямале выбирают глав трех городов

Гендиректор Салехардской дирекции единого заказчика Алексей Нога стал вторым претендентом на пост главы Салехарда. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Только что стала известна фамилия еще одного претендента на главу окружной столицы. Это Нога Алексей Витальевич, генеральный директор МКУ „Салехардская дирекция единого заказчика“», — рассказал собеседник. По информации источника «URA.RU», специалист, скорее всего, не претендует на пост главы города, но рассматривается как важный член будущей команды администрации окружной столицы. Он является одним из ведущих муниципальных управленцев в экономической сфере, близкой губернатору Ямала Дмитрию Артюхову.

Получить оперативный комментарий в конкурсной конкурсной комиссии не удалось. Там не ответили на звонки корреспондента «URA.RU».

Директор фонда «Региональная политика» Евгений Забродин в разговоре с корреспондентом «URA.RU» уточнил: «Я бы не сказал, что он основной претендент. Я бы все же рассматривал этот шаг как задел на будущее для него самого и его политической карьеры», — уточнил политолог.

Алексей Нога занял пост главы Салехардской дирекции единого заказчика 22 апреля 2019 года. Структура является муниципальной (учредитель — мэрия Салехарда, прим. ред.) и занимается инженерными изысканиями в строительстве. Ранее Нога занимал пост начальника управления городского хозяйства профильного департамента администрации Салехарда.

Прием заявлений в конкурсную комиссию от кандидатов на должность главы Салехарда начался 20 сентября и продолжится до 8 октября. Нога стал уже вторым претендентом. 30 сентября также на конкурс заявился начальник управления имущественных отношений администрации Салехарда Сергей Кондаков.