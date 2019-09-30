На пост главы столицы Ямала появился первый кандидат, но побеждать он не собирается

Начальник управления имущественных отношений мэрии Салехарда Сергей Кондаков станет первым официальным кандидатом на пост главы окружной столицы. Об этом «URA.RU» сообщили источники, знакомые с ситуацией. По мнению политологов, специалист не рассчитывает на победу, а хочет чтобы на него обратили внимание.
По информации инсайдеров, Кондаков подаст необходимые документы для участия в конкурсе на пост градоначальника 30 сентября. Это его уже вторая попытка стать главой Салехарда. До этого специалист также участвовал в конкурсе в 2012 году, но уступил действующему мэру Ивану Кононенко.
По мнению директора Арктического центра информационных проектов Шамиля Рака, в этот раз Кондаков вряд ли сам рассчитывает на победу в конкурсе. «Он не первый раз подает свою кандидатуру, сейчас он делает посыл на будущее: дает сигнал, что перерос должность, на которой сейчас находится. Хочет обратить на себя внимание, как на квалифицированного специалиста», — объяснил эксперт.
Ранее «URA.RU» сообщало, что заявиться на конкурс могут эксперт-консультант окружного департамента внешних связей Алексей Титовский, который вернулся в округ после работы в Минприроды РФ, директор окружного молодежного центра Павел Титов, замглавы администрации Салехарда по вопросам городского хозяйства Александр Воробьев и финалист кремлевского конкурса «Лидеры России» из Ставрополя Вячеслав Агаджанов, работавший в правительстве Ямала. По информации источников «URA.RU», действующий глава Салехарда Иван Кононенко не будет участвовать в конкурсе.