После слов о повышении пенсионного возраста Малышева ищет себе пиарщика

Елена Малышева ищет себе помощника по работе со СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Работающая на «Первом канале» телеведущая Елена Малышева начала искать себе пиарщика. Сделать это она решила на фоне скандала, вызванного обсуждением в прессе ее заявления о необходимости повышения пенсионного возраста для российских женщин.

Информация о том, что Малышева начала поиск контент-менеджера, который отвечал бы за взаимодействие телеведущей с федеральные СМИ размещена на различных сайтах по поиску работы.

Список обязанностей, которые будут возложены на нового специалиста, довольно велик: — генерация уникального фото и видео-контента; — написание текстов, сценариев для видеороликов; — непосредственное наполнение качественным контентом: SEO Копирайтинг, рерайтинг, размещение контента в сети, с дальнейшим продвижением; — посещение съемок, конкурсов, ведение блога; — подготовка пресс-релизов и пост-релизов мероприятий; — модерация, обработка и нивелирование негатива в социальных медиа.

Кандидатам обещают перспективы карьерного и профессионального роста, официальное трудоустройство по ТК РФ, «белую» зарплату. Правда, размер предлагаемой зарплаты в объявлениях не указан.

Ранее Малышева оказалась в центре громкого скандала после того, как в СМИ начало широко освещаться ее предложение увеличить пенсионный возраст для российских женщин до 67 лет. Позднее в разговоре с корреспондентом «URA.RU» телеведущая попыталась оправдаться за свои слова, заявив о том, что ее слова о повышении пенсионного возраста были произнесены еще три года назад (то есть, еще до проведения в нашей стране пенсионной реформы). Однако от сути своего заявления Малышева отказываться не стала.