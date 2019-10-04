Скабеева с мужем ответили на критику Путина за очернение Украины

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала о том, что она ее и коллеги не занимаются целенаправленным очернением Украины. Таким образом журналистка отреагировала на громкое заявление президента РФ Владимира Путина, который выступил против негативного освещения на российском ТВ новостей из соседнего государства.
«Никогда не делаем это специально», — написала Скабеева в своем telegram-канале. С позицией телеведущей согласился ее супруг и коллега по программе «60 минут» (выходит в эфире «России 1») Евгений Попов, выложивший пост Скабеевой в своем аккаунте.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что он выступает резко против выставления Украины и украинцев в невыгодном свете на некоторых российских федеральных телеканалах. «Если государственные каналы выставляют Украину в невыгодном свете, если это так, то это неправильно», — сообщил глава государства на Валдайском форуме.
До этого в прессе началась активная дискуссия о том, что на российском телевидении украинская повестка вновь начала полностью затмевать российскую. По мнению журналиста Олега Кашина, все дело в том, что россияне просто не верят, что на российском телевидении могут говорить правду о чем-то, помимо Украины и ее политической жизни. В связи с этим, как считает Кашин, зрители и смотрят шоу «60 минут», программы телеведущего Владимира Соловьева и другие информационно-аналитические передачи на федеральных каналах.