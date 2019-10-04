Пенсионной реформой недовольны 83% россиян

Решение о проведении пенсионной реформы вызвало в РФ волну протестных акций Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Недовольство прошедшей в стране пенсионной реформой высказало подавляющее большинство россиян. Это следует из результатов социологического опроса, проведенного Агентством по культурно-социальным исследованиям общества (АКСИО).

«Пенсионной реформой недовольны 83% граждан; отношением государства к народу недовольны 72% граждан; Россию не считают социальным государством 52%. Только 11% признают Россию социальным государством», — говорится в поступившем в «URA.RU» отчете об итогах опроса. Большинство опрошенных считают, что ответственность за пенсионную реформу несут власти РФ. При этом 61% граждан ответили, что не принимали участия в протестах против пенсионной реформы. Низкую активность в борьбе против пенсионной реформы 61% граждан объясняют разными видами апатии, 33% объясняю это страхом.

Опрос проходил по всей России с 10 июня по 10 июля 2019 года. Было опрошено более 85 тысяч граждан. В АКСИО утверждают, что это был один из самых крупных соцопросов за последние десятилетия.

С 1 января в России была запущена пенсионная реформа. Она предполагает постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин (65 лет) и женщин (60 лет). В 2018 году мужчины выходили на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55 лет.

Недавно член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский заявил журналистам, что в правительстве рассматривают очередное повышение пенсионного возраста. Якобы, для мужчин новые значения могут составить 68 лет, для женщин — 63 года. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что власти хотят поднять пенсионный возраст в стране еще на три года. В беседе с журналистами представитель главы государства сообщил «URA.RU», что такой темы «нет в повестке Кремля».