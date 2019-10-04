Ямальский проект, который просил ускорить Путин, поможет регионам Урала

Увеличение темпов строительства железнодорожных подходов к порту Сабетта (ЯНАО) даст импульс развитию регионов УрФО. Таким мнением с «URA.RU» поделился экономист и политолог Никита Масленников после выступления президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
Глава государства 3 октября заявил, что важно соединить порты в Арктике с морскими воротами в Тихом и Индийском океанах. «Чтобы реализовать эту идею, сформировать недостающие звенья, мы намерены ускорить строительство железнодорожных подходов к порту Сабетта — это на самом севере России, на полуострове Ямал, — реализацию всего комплекса проектов „Северный широтный ход“ намерены ускорить и завершить», — отметил президент.
Сейчас в закрытом портовом поселке уже работает завод «НОВАТЭКа» по производству сжиженного природного газа — «Ямал СПГ». Масленников отметил, что в перспективе ямальский порт станет ключевой точкой на Северном морском пути, поэтому важно подготовить подход к нему. «Сабетта может развиваться с более широкой конфигурацией, чем привязка только к сжиженному природному газу, поэтому идет поддержка проекта. Он дает импульс развитию регионов: всего ЯНАО, большой „тюменской матрешки“ и других соседних регионов. Потому что вокруг любой железнодорожной магистрали возникает повышенная плотность представителей бизнеса, населения и рабочей силы», — рассказал эксперт.
Строительство железнодорожных подходов к порту Сабетта является частью проекта «Северный широтный ход 2». Он предполагает строительство железнодорожной ветки Бованенково — Сабетта, которая объединит Северную и Свердловскую железные дороги в единую сеть.