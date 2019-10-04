Чиновник с Ямала во второй раз поборется за пост мэра Лабытнанги

На конкурс подал документы начальник управления экономики администрации Лабытнанги Виталий Баев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета На Ямале выбирают глав трех городов

Начальник управления экономики администрации Лабытнанги (ЯНАО) Виталий Баев станет вторым кандидатом на пост главы города. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сегодня Баев выдвинется в 15:00 в Лабытнанги. Выдвижение начальника управления экономики города на пост главы муниципалитета примечательно в свете близости его фронта работы с бэкграундом губернатора. Дмитрий Артюхов ранее занимал пост замгубернатора по экономике», — отметил собеседник. В конкурсной комиссии не ответила на звонок «URA.RU».

Виталий Баев родился в Лабытнанги и окончил Тюменскую государственную сельхозакадемию по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Свою трудовую деятельность он начинал в городской межрайонной налоговой инспекции. В 2003 году перешел на работу в мэрию, а в феврале 2012 года принимал участие в конкурсе на должность сити-менеджера. В итоге он уступил Олегу Черевко.

Прием документов от претендентов на пост главы муниципалитета продлится до 8 октября. Избрание мэра состоится на заседании гордумы 14 октября. Первым кандидатом в конкурсе на пост главы Лабытнанги стал замначальника управления ЖКХ и транспорта мэрии Евгений Сорокин.

Источники «URA.RU» ранее сообщали, что, вероятнее всего, действующий глава города Марина Трескова сможет переизбраться. По результатам исследования властей округа, мэрия Лабытнанги по итогам 2018 года заняла третье место среди муниципалитетов Ямала по эффективности. Также на Совете глав губернатор Артюхов похвалил Трескову за благоустройство города и продуктивное общение с населением. На данный момент она еще не подала документы в конкурсную комиссию.