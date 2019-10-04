Депутаты-бюджетники Карталинского района осужденного главу боятся больше, чем губернатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Элиты Карталинского района пошли на конфликт с властями Челябинской области. Как сообщили «URA.RU» в райсобрании, на внеочередном заседании в пятницу депутаты отказались принимать отставку врио главы Сергея Ломовцева, подавшего заявление об увольнении по требованию губернатора Алексея Теслера.

«Большинство депутатов — бюджетники. Они зависят от [действующего главы Сергея] Шулаева, являются членами его команды. Поэтому губернатор им не указ. Там свое царство-государство. Они отказались принимать отставку врио главы. Считают, что предложенная ему на смену кандидатура председателя Контрольно-счетной палаты Галина Синтяева не годится. Ломовцев в любом случае уволится через две недели — он свое заявление не отзывал. Вернется на пост замглавы по вопросам ЖКХ. Ситуация тупиковая», — рассказал собеседник.

Спикер Валерий Демедюк заявил, что находится в отпуске и просил звонить его заму Лилии Павловой. Она отказалась от комментариев. Отказалась общаться по телефону депутат Наталья Балдова. Ее коллега Александр Шувалов заявил, что у него работа и ему «не до заседаний».

Шулаев вместе с первым замом Светланой Бровкиной признаны виновными в махинациях с жильем для сирот. Они получили условные сроки, прокуратура обжалует приговор, считая слишком мягким. В районе запускаются слухи, что, напротив, Шулаев в облсуде отменит приговор, будет оправдан и скоро вернется на должность.