Уральский миллиардер «высыпал» на зрителей тысячи долларов

На форуме «Синергия» в Санкт-Петербурге на зрителей посыпались десять тысяч долларов. Таким образом местной аудитории решил запомниться уральский миллиардер и блогер Игорь Рыбаков.
«Во время зажигательного выступления Рыбакова неожиданно для огромной аудитории и под громкую музыку с потолка „Газпром Арены“ начали в буквальном смысле сыпаться деньги. Люди вскочили со своих мест и принялись собирать купюры», — сообщают «Известия.78». Как отмечает издание, пока посетители форума подбирали деньги, Рыбаков заявил со сцены, что «ставка сыграла».
Предприниматель Игорь Рыбаков, родившийся в Магнитогорске, является участником списка самых богатых людей по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в 1,3 млрд долларов. Бизнесмен является совладельцем корпорации «Технониколь».