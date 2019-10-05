04 октября 2019

Уральский миллиардер «высыпал» на зрителей тысячи долларов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Pixabay. Екатеринбург, доллар, деньги
На зрителей форума «Синергия» высыпалось десять тысяч долларовФото: pixabay.com / Pixabay License

На форуме «Синергия» в Санкт-Петербурге на зрителей посыпались десять тысяч долларов. Таким образом местной аудитории решил запомниться уральский миллиардер и блогер Игорь Рыбаков.

«Во время зажигательного выступления Рыбакова неожиданно для огромной аудитории и под громкую музыку с потолка „Газпром Арены“ начали в буквальном смысле сыпаться деньги. Люди вскочили со своих мест и принялись собирать купюры», — сообщают «Известия.78». Как отмечает издание, пока посетители форума подбирали деньги, Рыбаков заявил со сцены, что «ставка сыграла».

Предприниматель Игорь Рыбаков, родившийся в Магнитогорске, является участником списка самых богатых людей по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в 1,3 млрд долларов. Бизнесмен является совладельцем корпорации «Технониколь».

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© Служба новостей «URA.RU»
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