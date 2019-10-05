Грузия хочет «как можно скорее» восстановить авиасообщение с Россией

В Тбилиси хотят быстрее восстановить авиасообщение с Россией. Такое мнение высказал глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
«Я бы пожелал, чтобы такое решение [снятие запрета на прямые перелеты] было принято как можно скорее. Грузия всячески готова к этому», — цитирует Залкалиани «
Залкалиани также пояснил, какие факторы влияют на снижение напряженности между странами. «Отношения между народами и туризм — это те направления, которые содействуют деэскалации», — передает слова министра «
Отношения России и Грузии ухудшились после того, как в июне российский депутат сел на место председателя грузинского парламента на сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Из-за этого в грузинской столице прошло несколько антироссийских митингов.
В связи с этим Россия приняла решение приостановить авиасообщение с государством. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина вступил в силу 8 июля. Позже в Грузии пожаловались, что из-за «потери» российских туристов государство лишилось десятков миллионов долларов. Недавно на проблему пожаловались и в аэропортах Тбилиси и Батуми, где зафиксировали рекордно низкие показатели по количеству пассажиров за последние 10 лет.