04 октября 2019

Грузия хочет «как можно скорее» восстановить авиасообщение с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Pixabay. Екатеринбург, флаг грузии, грузия, тбилиси, грузинский флаг, стоковое фото
В Тбилиси считают, что туризм способствует деэскалацииФото: pixabay.com / Pixabay License
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Обострение ситуации между Грузией и Россией

В Тбилиси хотят быстрее восстановить авиасообщение с Россией. Такое мнение высказал глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

«Я бы пожелал, чтобы такое решение [снятие запрета на прямые перелеты] было принято как можно скорее. Грузия всячески готова к этому», — цитирует Залкалиани «Царьград». Министр подчеркнул, что обсуждал этот вопрос в Нью-Йорке с руководителем российского МИД Сергеем Лавровым.

Залкалиани также пояснил, какие факторы влияют на снижение напряженности между странами. «Отношения между народами и туризм — это те направления, которые содействуют деэскалации», — передает слова министра «Федеральное агентство новостей».

Отношения России и Грузии ухудшились после того, как в июне российский депутат сел на место председателя грузинского парламента на сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Из-за этого в грузинской столице прошло несколько антироссийских митингов.

В связи с этим Россия приняла решение приостановить авиасообщение с государством. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина вступил в силу 8 июля. Позже в Грузии пожаловались, что из-за «потери» российских туристов государство лишилось десятков миллионов долларов. Недавно на проблему пожаловались и в аэропортах Тбилиси и Батуми, где зафиксировали рекордно низкие показатели по количеству пассажиров за последние 10 лет.

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