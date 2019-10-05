04 октября 2019

Муж Скабеевой объяснил, почему на российском ТВ нужно обсуждать Украину

© Служба новостей «URA.RU»
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Ольга Скабеева, скабеева ольга
Ольга Скабеева и Евгений Попов продолжат обсуждение Украины в своих программахФото: страница Ольги Скабеевой во Вконтакте

Ведущий телеканала «Россия» Евгений Попов считает, что если на российском телевидении перестанут обсуждать Украину, то это сделают солдаты НАТО. Своим мнением журналист поделился в телеграм-канале.

«Если мы не обсудим Украину, за нас ее обсудят солдаты НАТО», — написал Попов. С ним оказались солидарные его соведущая и супруга Ольга Скабеева и коллега Владимир Соловьев. Они поделились публикацией Попова в своих соцсетях.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что журналисты неправильно поступают, когда выставляют Украину в невыгодном свете. Скабеева в ответ парировала, что журналисты не занимаются целенаправленным очернением этой страны.

Попов некоторое время назад публично признал, что рейтинг передач об Украине гораздо выше, чем программ о внутренней политике России.

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