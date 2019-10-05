Муж Скабеевой объяснил, почему на российском ТВ нужно обсуждать Украину

Ведущий телеканала «Россия» Евгений Попов считает, что если на российском телевидении перестанут обсуждать Украину, то это сделают солдаты НАТО. Своим мнением журналист поделился в телеграм-канале.
«Если мы не обсудим Украину, за нас ее обсудят солдаты НАТО», — написал Попов. С ним оказались солидарные его соведущая и супруга Ольга Скабеева и коллега Владимир Соловьев. Они поделились публикацией Попова в своих соцсетях.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что журналисты неправильно поступают, когда выставляют Украину в невыгодном свете. Скабеева в ответ парировала, что журналисты не занимаются целенаправленным очернением этой страны.
Попов некоторое время назад публично признал, что рейтинг передач об Украине гораздо выше, чем программ о внутренней политике России.